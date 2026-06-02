Masovan ruski napad na gradove širom Ukrajine, najmanje 16 poginulih

Rat u Ukrajini – 1.600. dan. Najmanje 16 ljudi je poginulo, a desetine su povređene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad na gradove širom Ukrajine.

U Iljskoj rafineriji nafte dron izazvao požar Ruske vatrogasne službe ugasile su požar u Iljskoj rafineriji nafte u Kransnodarskom kraju, do kojeg je došlo usled pada drona tokom noći, prenela je agencija Interfaks. U soapštenju hitne službe navodi se da u požaru nije bilo povređenih. Požar je izbio oko dva časa nakon ponoći, usled pada ostatka bespilotne letelice. (Tanjug) Opširnije Kraće Broj žrtava u napadu na Dnjepar porastao na 11, u Kijevu na pet Broj žrtava