Tramp: Nije tačno da su SAD i Iran prestali da razgovaraju; IDF: Na jugu Libana likvidirano 20 članova Hezbolaha

RTS pre 1 sat
Tramp: Nije tačno da su SAD i Iran prestali da razgovaraju; IDF: Na jugu Libana likvidirano 20 članova Hezbolaha

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da nije tačno da su Sjedinjene Američke Države i Iran prestali da pregovaraju, i da se ti razgovori i danas nastavljaju. Izraelske odbrambene snage (IDF) tvrde da je na jugu Libana u poslednjih nekoliko dana likvidirano 20 članova libanske militantne grupe Hezbolah

20:15 Tramp: Nije tačno da su SAD i Iran prestali da razgovaraju Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da nije tačno da su Sjedinjene Američke Države i Iran prestali da pregovaraju, i da se ti razgovori i danas nastavljaju. "Izveštaji lažnih medija, da su Islamska Republika Iran i SAD prestali da razgovaraju pre nekoliko dana su lažni i pogrešni. Razgovori između nas se kontinuirano vode, uključujući pre četiri dana, pre tri dana, pre dva dana, pre jednog
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