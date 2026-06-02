Tramp: Nije tačno da su SAD i Iran prestali da razgovaraju; IDF: Na jugu Libana likvidirano 20 članova Hezbolaha

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da nije tačno da su Sjedinjene Američke Države i Iran prestali da pregovaraju, i da se ti razgovori i danas nastavljaju. Izraelske odbrambene snage (IDF) tvrde da je na jugu Libana u poslednjih nekoliko dana likvidirano 20 članova libanske militantne grupe Hezbolah

20:15 Tramp: Nije tačno da su SAD i Iran prestali da razgovaraju Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da nije tačno da su Sjedinjene Američke Države i Iran prestali da pregovaraju, i da se ti razgovori i danas nastavljaju. "Izveštaji lažnih medija, da su Islamska Republika Iran i SAD prestali da razgovaraju pre nekoliko dana su lažni i pogrešni. Razgovori između nas se kontinuirano vode, uključujući pre četiri dana, pre tri dana, pre dva dana, pre jednog