Tramp: Sporazum sa Iranom moguć sledeće nedelje; Izrael i Hezbolah pristali na prekid vatre

Teheran preti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD obustavom izraelskih operacija u Libanu i Pojasu Gaze. Vašington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno, razmena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti.

07:28 Izrael presreo dve rakete Hezbolaha, ali ne i dron Izraelska vojska je danas saopštila da je presrela dve rakete koje je libanski militantni pokret Hezbolah lansirao iz Libana na područje u Gornjoj Galileji. Međutim, kako je navedeno, jedan dron Hezbolaha pogodio je vojni položaj u Zapadnoj Galileji, blizu granice sa Libanom. Sirene su se oglasile u nekoliko gradova u tom području tokom napada. Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da u napadima nije bilo