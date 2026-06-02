Tužilaštvo u Subotici traži postupak protiv dvoje maloletnika zbog paljenja zastave Mađarske

Više javno tužilaštvo u Subotici je dana 1.6.2026. godine od Višeg suda u Subotici zahtevalo da pokrene pripremni postupak protiv dva maloletna lica, zbog krivičnog dela Povreda ugleda strane države iz čl. 175 st. 1 Krivičnog zakonika, a vezano za oduzimanje i paljenje zastave Mađarske, koje se dogodilo u Subotici dana 29.5.2026. godine, navodi se u saopštenju tužilaštva.