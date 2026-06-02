BLISKOISTOČNI SUKOB Mir na papiru, rat na terenu – Iran preti novim frontovima, Tramp i Liban o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha

TEHERAN, TEL AVIV, VAŠINGTON - Teheran preti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD obustavom izraelskih operacija u Libanu i Pojasu Gaze. Vašington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno, razmena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti.

Izraelska vojska proširila je u prethodnom danu svoje akcije u Libanu i stacionirala se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje, dok je premijer zemlje Benјamin Netanјahu isplanirao i opsežan napad na predgrađe Bejruta. Žestoki sukobi Hezbolaha i Izraelskih odbrambenih snaga bili su i crvena linija za Teheran u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, kojom su, navodi se, uslovili nastavak razgovora o kraju rata. Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da