Kostjuk i Andrejeva polufinalistkinje Rolan Garosa

PARIZ - Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk plasirala se u polufinale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u četvrtfinalu pobedila sunarodnicu Elinu Svitolinu 6:3, 2:6, 6:2.

Meč je trajao jedan sat i 49 minuta. Kostjuk je 15. teniserka sveta, dok se Svitolina nalazi na sedmom mestu WTA liste. Kostjuk će u polufinalu turnira u Parizu igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve, koja je ranije danas u četvrtfinalu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstee 6:0, 6:3. Ruska teniserka će po drugi put u karijeri igrati u polufinalu Rolan Garosa. Ona je 2024. godine u polufinalu Rolan Garosa poražena od Italijanke Džasmin Paolini (3:6, 1:6). Preostala