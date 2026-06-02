Tramp nominovao Majkla Janga za ambasadora SAD u Srbiji

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države nominovale su Majkla K. Janga za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele Kuće.

"Majkl Jang, iz Jute, nominovan je za opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji", navodi se u saopštenju. Kako je navedeno na zvaničnom sajtu Bele kuće, nominacija Janga upućena je američkom Senatu zajedno s predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama. Jang je rođen 1949. godine, završio je pravni fakultet, nakon čega je dve godine radio kao pripravnik u advokatskoj firmi. Posle dve godine zaposlio se u Ministarstvu spoljnih