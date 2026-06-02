UKRAJINSKA KRIZA Masovni ruski napad na Kijev, četiri osobe poginule, 51 povređena; Putin o napadu u Starobeljsku: Krvavi zločin neće ostati nekažnjen

MOSKVA, KIJEV - Najmanje četiri osobe su poginule, a 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev, izjavio je jutros gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko.

"Trenutno su poznata četiri smrtna slučaja u glavnom gradu. Prijavljena je 51 povređena osoba, uključujući troje dece. Lekari su hospitalizovali 35 ljudi, a ostalima je pružena pomoć na licu mesta i ambulantno", rekao je Kličko u objavi na Telegramu. Kako je naveo, "kao rezultat masovnog napada neprijatelja na prestonicu, zabeležena je šteta u različitim delovima grada". U Obolonskom okrugu zabeleženo je padanje ostataka bespilotne letelice na otvorenim površinama,