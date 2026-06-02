AMSS: Kamioni čekaju šest sati na graničnim prelazima sa Hrvatskom

Serbian News Media
Auto moto savez Srbije ( AMSS) je saopštio da autombli ina graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od sat do šest sati.

AMSS je naveo da kamioni na prelazima Batrovci, Šid, Bačka Palanka i Bezdan sa Hrvatskom čekaju šest sati da izađu iz Srbije. Kamioni na prelazima Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom i Gradina sa Bugarskom čakaju dva sata a na prelazu Kelebija sa Mađarskom jedan sat da napuste Srbijui. „Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila“, navodi se.
Kolovozi mokri, vidljivost smanjena, mogući odroni! Evo gde vozače čekaju najveće opasnosti

Hrvatski MUP za N1: Razlog višesatnih čekanja kamiona na granici nije rad granične policije već nadogradnja carinskog sistema…

MUP: Duža zadržavanja kamiona na granici jer Hrvatska primenjuje novi carinski informacioni sistem

Granična policija: Otežan saobraćaj za teretna vozila ka Hrvatskoj zbog novog carinskog sistema

MUP: Otežan saobraćaj za teretna vozila na granici sa Hrvatskom zbog novog carinskog sistema

Granična policija: Kamioni usporeno izlaze iz Srbije, Hrvatska uvela novi carinski sistem

