AMSS: Kamioni čekaju šest sati na graničnim prelazima sa Hrvatskom

Auto moto savez Srbije ( AMSS) je saopštio da autombli ina graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni čekaju od sat do šest sati.

AMSS je naveo da kamioni na prelazima Batrovci, Šid, Bačka Palanka i Bezdan sa Hrvatskom čekaju šest sati da izađu iz Srbije. Kamioni na prelazima Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom i Gradina sa Bugarskom čakaju dva sata a na prelazu Kelebija sa Mađarskom jedan sat da napuste Srbijui. „Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila“, navodi se.