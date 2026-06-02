Dizel gorivo u Severnoj Makedoniji od danas jeftinije za 6,5 denara

Litar dizel goriva u Severnoj Makedoniji od danas je jeftiniji za 6,5 denara (13 dinara), dok su benzini poskupeli za pola denara (oko dinar po litru).

Maksimalna maloprodajna cena litra „eurodizela“ na makedonskim pumpama je 85,5 denara, bezolovnog benzina „eurosuper 95“ – 88 denara, a bezolovnog benzina „eurosuper 98“ – 90 denara. Vlada Severne Makedonije produžila je meru smanjenja akciza na naftne derivate do 15. juna, a u razgovorima sa najvećim makedonskim dobavljačem naftnih derivata, kompanijom OKTA, obezbedila dodatni popust od od dva denara po litru.