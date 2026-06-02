MUP: Duža zadržavanja kamiona na granici jer Hrvatska primenjuje novi carinski informacioni sistem

Duža zadržavanja kamiona na granici s Hrvatskom posledica su funkcionisanja novog carinskog informacionog sistema nadležnih organa te zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

U saopštenju se navodi da takva situacija „nije prouzrokovana“ postupanjem nadležnih organa Srbije. „Po raspoloživim informacijama, do otežanog odvijanja saobraćaja došlo je usled uvođenja novog carinskog informacionog sistema Hrvatske, koji je u primeni od 1. juna, što je potvrđeno i u kontaktima sa nadležnim graničnim organima Hrvatske“, saopštio je MUP. Navodi se da se na graničnom prelazu Šid i Bezdan saobraćaj na ulazu u Srbiju odvija normalno dok je na izlazu