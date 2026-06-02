U Beogradu počela Globalna konferencija parlamentarki

Trodnevna Globalna konferencija parlamentarki,u organizaciji Interparlamentarne unije (IPU) i skupštine Srbije, počela je danas u Beogradu pozivima na borbu protiv rodnih stereotipa i negativnih društvenih normi i unapređenje položaja žena u politici.

U pozdravnoj reči na otvaranju konferencije u Sava centru predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić izrazila je zadovoljstvo što se skup održava u godini u kojoj Srbija obeležava 135 godina članstva u Interparlementarnoj uniji. Ona je navela da kada se govori o rodnoj ravnopravnosti zapravo se govori o kvalitetu institucija, kvalitetu demokratije i da li se koristi potencijal čitavog društva ili samo jednog njegovog dela. „Stereotipi nisu prirodno stanje društva.