(VIDEO) Kesa, stegao se… Poštujte karijeru Saše Zvereva!

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Saša Ozmo
(VIDEO) Kesa, stegao se… Poštujte karijeru Saše Zvereva!

Na dva koraka je Aleksander Zverev od teniskog svetog grala – grend slem titule.

Čak i da ga ne ostvari, on i dalje ima karijeru o kojoj mašta 99 posto onih koji su se ikada bavili tenisom. Posle pobede Zvereva nad Rafaelom Hodarom u četvrtfinalu Rolan Garosa sa 7:6, 6:1, 6:3, naš reporter Saša Ozmo javlja se iz Pariza: „Kada je Zverev gubio sa 5:2 u prvom setu, već sam dobijao poruke da se uplašio, da je kesa, kanta i još neke stvari koje ne mogu da ponovim“, kaže Ozmo i dodaje: „Da, razlog zašto on još nije osvojio slem više je mentalni nego
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