Godišnja inflacija u ovoj susednoj državi preliminarno porasla na 7%: Najviša za skoro tri godine

Godišnja inflacija u Bugarskoj, prema preliminarnoj "fleš" proceni, porasla je u maju sa aprilskih 6,8 odsto na sedam odsto, tako da je sada na najvišem nivou od avgusta 2023, objavio je danas Nacionalni statistički institut (NSI) te zemlje.

Najveći doprinos rastu cena dao je sektor transporta, gde je inflacija ubrzala sa prethodnih 18,5 odsto na 22,1 odsto, usled viših cena goriva i energetskih troškova povezanih sa sukobima na Bliskom istoku. Cene u Bugarskoj su dodatno porasle i u kategorijama alkoholna pića i duvan, gde je inflacija dostigla 7,7 odsto, stanovanja, električne energije, gasa i goriva, sa rastom od 5,2 odsto, kao i restorana i hotela, gde su cene bile više za 9,4 odsto. Inflacija u