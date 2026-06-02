Jovana Pajić skoro zaplakala, pa se emotivno obratila Mariji Šerifović: "Hvala što budiš u meni..."

Jovana Pajić priredila je žurku na brodu, a onda se dohvatila mikrofona i emotivnim rečima obratila Mariji Šerifović.

Naime, Jovana se skoro kroz suze, javno zahvalila zbog svega što je učinila za nju. - Hvala Mariji što je svaku moju sumnju uspela da izgura, da kaže: "Možeš ti to p...., nemoj da si p...." Jovana je otkrila da nije ambiciozna, te da joj Marija pomaže u tome. - Hvala ti što budiš to u meni, ja nisam preterano ambiciozna, ali njena ambicija je nekako zarazna i uspešno prelazi na mene - rekla je Jovana. - Nisam htela da dajem izjave na nedavnim koncertima, ali sad