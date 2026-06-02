Košarka tuguje: Umro legendarni Rik Adelman, trenirao Peđu i Divca, sin mu sada "vodi" Nikolu Jokića...

Velika tuga je zaedsila čitav košarkaški svet. Legendarni NBA trener Rik Adelman, preminuo je samo dve nedelje pre svog 80. rođendana, što su potvrdili i brojni klubovi koje je trenirao. Rik Adelman je bio prava legenda u svetu košarke, a pogotov NBA lige. On je proveo 29 godina kao trener, dok je od toga 23 godine bio šef stručnog štaba u ekipama. Adelman se može pohvaliti i time da je dva puta igrao veliko NBA finale, oba puta sa Portland TrejlBlejzersima, kada