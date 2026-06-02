"Pozvala sam jednog dečaka..." Marija o kupovini kuće van Srbije, pa pomenula sina: "Tamo je moj terapeut"

Pevačica Marija Šerifović pojavila se na promociji, pa progovorila o boravku na Baliju sa Jovanom Pajić, kao i o potencijalnoj kupovini kuće na toj egzotičnoj destinaciji.

Marija se pojavila na promociji nove Jovanine pesme i tom prilikom, za razliku od svojih koncerata u Sava Centru, bila je raspoložena da razgovara sa medijima, pa je imala spreman odgovor na brojna pitanja. - Nisam htela da dajem izjave na nedavnim koncertima, ali sad želim, zbog Jovane. Uvek sam tu za prijatelje. Među prvima sam čula pesmu, ova pesma mi je možda i najdraža. Spot je nastao u aprilu mesecu. Raduje me što se ovaj spot snimio baš na Baliju. Jela se