Ruskinji rekli da će igrati protiv Ukrajinke u polufinalu Rolan Garosa: "Očigledno je da..."

Ruska teniserka Mira Andrejeva plasirala se u polufinale Rolan Garosa, a pre nego što je saznala ko će joj biti protivnica, Elina Svitolina ili Marta Kostjuk, navela je da očekuje svakako težak meč. - Obe su neverovatne igračice, neverovatni borci.

Već sam igrala protiv obe ove godine, tako da donekle znam šta da očekujem. Takođe, donekle znam i kakve stilove igre imaju. Tako da, osećam da će, bez obzira na to ko pobedi, biti veoma težak meč. Očigledno je da nema lakih protivnica, naročito kada igrate u polufinalu Grend slema - rekla je Andrejeva, pa nastavila: - Zato, ko god da pobedi, mislim da ću se samo potruditi da se pripremim najbolje što mogu. Pokušaću da dam sve od sebe na terenu, da se borim, pa