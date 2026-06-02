Stiglo upozorenje za Beograd! Oglasio se RHMZ, evo šta stiže u prestonicu

Nevreme koje predstoji biće osetno širom naše zemlje, a Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ) obavestio je da će građanima stizati hitna upozorenja sat dva unapred bude li potrebe.

Podsetimo, pljuskovi i grmljavine koјi se na područјu Srbiјe očekuјu do 04.06.2026, lokalno će biti izraženiјi uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme, upozorava RHMZ. U Srbiji ćesutra biti promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno, pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će najniža temperatura biti od 12 do 18, a najviša od 24 do 29 stepeni. Lokalno se očekuju i kratkotrajne