Tomašević i Bojović posetili Olimpijski komitet Slovenije, najavljena jača saradnja

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomaševići generalni sekretar Dejan Bojović posetom Sloveniji nastavili su seriju zvaničnih sastanaka sa olimpijskim komitetima u regionu.

Tomaševića i Bojovića u zvaničnoj poseti Olimpijskom komitetu Slovenije primio je predsednik Franjo Bobinac, koji je u aprilu 2026. ponovo izabran za ovu rukovodeću funkciju sa mandatom do 2030. godine. Na sastanku dve delegacije učestvovali su i direktor Blaž Perko i generalni sekretar Olimpijskog komiteta Slovenije Uroš Mohorič. Tokom razgovora istaknuto je da Olimpijski komitet Srbije i Olimpijski komitet Slovenije povezuju decenije uspešne saradnje, zasnovane