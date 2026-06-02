U Beču počelo suđenje bivšim sirijskim funkcionerima za ratne zločine

Pred sudom u Beču počelo je suđenje dvojici bivših sirijskih funkcionera optuženih za mučenje protivnika režima svrgnutog sirijskog lidera Bašara al-Asada, saopštilo je austrijsko tužilaštvo.

Na optuženičkoj klupi nalaze se bivši brigadni general sirijskih obaveštajnih službi Haled al-Halabi i bivši šef istražnog odeljenja lokalne kriminalne policije, poznat kao pukovnik Musab Abu Rukba, prenosi sirijska agencija Sana. Prema optužnici, zločini su počinjeni u Raki između aprila 2011. i marta 2013. godine. Tužioci navode da je 21 osoba bila izložena mučenju i zlostavljanju tokom pritvora. Optužbe obuhvataju mučenje, prinudu, seksualnu prinudu i nanošenje