Još jedan hrvatski svemirski projekat

Data centar je najveća investicija u povijesti Hrvatske od kralja Dmitra Zvonimira do danas. Kako li će se, na području gdje nije uspjela ni farma peradi, podignuti farma podataka vrijedna kao 70-75 posto hrvatskog BDP-a?

Rečenica „iduće godine u ovo doba bit ćemo milijunaši“, koju Delboy govori Rodneyu u „Mućkama“, naspram naših pandana katkad zvuči kao manifest realizma. Bivši hotelijer, osiguravatelj, suvlasnik Hajduka i uzgajivač goveda Jako Andabak (u listopadu će proslaviti 77. rođendan) najavio je, naime, izgradnju 50 milijardi dolara vrijednog data centra na Baniji. To se zove „Projekt Panteon“. Jako nije sam, s njim su i američki partneri. Andabak se očito vidi ne samo