Novi pravilnik Direktorata izazvao zabrinutost u Wizz Airu: Da li je ugrožena baza u Beogradu?

Aero.rs pre 26 minuta  |  Predrag Vučetić
Novi pravilnik Direktorata izazvao zabrinutost u Wizz Airu: Da li je ugrožena baza u Beogradu?

Izmene pravilnika koje je u martu usvojio Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije otvorile su pitanje budućnosti baze Wizz Aira u Beogradu, jedine baze strane avio-kompanije u Srbiji.

Baza Wizz Aira u Beogradu otvorena je 20. maja 2010. godine, a danas iz nje lete četiri aviona ka 25 destinacija. Kompanija u Srbiji zapošljava oko 150 ljudi, dok je tokom prošle godine na linijama ka i iz Srbije prevezla blizu dva miliona putnika. Salinger Igor Prema informacijama do kojih je Aero došao, među zaposlenima u beogradskoj bazi mađarske niskotarifne avio-kompanije pojavila se zabrinutost da bi nove odredbe mogle da utiču na njen dalji rad. U središtu
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