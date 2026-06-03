MG najavljuje prvi proizvodni pogon u Evropi

MG s ponosom najavljuje da će evropska proizvodnja biti obnovljena u novom pogonu u Galiciji, Španija...

Ova investicija od oko 200 miliona evra predstavlja značajan kamen-miqljaš u dugoročnoj posvećenosti MG-a evropskom tržištu i ubrzavanju strategije ‘U Evropi, za Evropu’. Pogon će stvoriti više od 2.000 radnih mesta širom Evrope, uspostavljajući strateško središte za sledeću fazu rasta MG-a. Proizvodnja je planirana da počne 2028. godine, sa godišnjim kapacitetom od do 120.000 vozila. Lokacija će integrisati istraživanje i razvoj vozila, naprednu proizvodnju,