Noćna mora za Amerikance; Ovo je iransko ostrvo-tvrđava sa podzemnim "raketnim gradom" VIDEO

Iran na ostrvu Kešm ima rakete, dronove i brze napadačke čamce, što ostrvu daje strateški značaj za kontrolu Ormuskog moreuza. Tačni detalji se drže u tajnosti, ali prema pojedinim izjavama, ostrvo ima mogućnost napada iz podzemnog "raketnog grada".

Američka vojska je u sredu pokrenula nove napade na iransko ostrvo Kešm u blizini Ormuskog moreuza, dok se diplomatija usporila, a Iran ponovo pokrenuo napade na svoje susede. Centralna komanda SAD saopštila je da je vojska napala kontrolni toranj na ostrvu Kešm u "samoodbrani", tvrdeći da je Iran pokušao, ali nije uspeo, da napadne Kuvajt i Bahrein raketama. Stanovnici su prijavili da su čuli eksplozije rano ujutro na pojasu od 558 kvadratnih milja uz kopno, koji