Pretučen Srbin iz Kosovskog Pomoravlja dok je pokušao da zaštiti sina; Hitno se oglasila Kancelarija za KiM

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je Svetu Ilića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao lokalni Albanac kada je pokušao da odbrani svog sina od napadača.

Kako navode iz Kancelarije za KiM, to ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru Kosova i Metohije i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe. Ovom incidentu prethodio je verbalni, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Ilića, a kada je čovek prišao da zaštiti sina, Albanac je uzeo drvo i nekoliko puta ga udario, nakon čega je nasilnik pobegao. Kako se navodi, povređeni čovek je prebačen u bolnicu na ušivanje i