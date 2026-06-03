Završeno 71. Sterijino pozorje: Ko su ovogodišnji bardovi teatra i dobitnici Sterijinih nagrada

Žiri 71. Sterijinog pozorja doneo je odluku o dobitnicima Sterijinih nagrada, nakon što je od 26. maja do 2. juna pogledao osam predstava u takmičarskoj selekciji, saopštili su organizatori pozorišnog festivala.

Žiri, u čijem su sastavu bili Andraš Urban, reditelj i predsednik žirija, Ksenija Radulović, teatrološkinja, Mirjana Gardinovački, glumica, Tatjana Dadić Dinulović, teoretičarka scenskog dizajna, i Dejan Dukovski, dramski pisac, doneo je tu odluku na završnoj sednici, održanoj u utorak, 2. juna. Sterijina nagrada za najbolju predstavu dodeljena je predstavi "Moje pozorište", autorskom projektu Borisa Liješevića, Ateljea 212 iz Beograda, a odluka je doneta