Amerika i Iran pokrenuli nove napade, dronovi pogodili aerodrom u Kuvajtu

BBC News pre 19 minuta | Jaroslav Lukiv; Tobi Man -

EPA Stanovnica Teherana, glavnog grada Irana, prolazi pored anti-američkog murala

Američka vojska pokrenula je „samoodbrambene napade" tokom noći, oborivši balističke rakete i dronove koji su išli ka brodovima i zemljama Zaliva.

Napadi na ostrvo Kešm, u Ormuskom moreuzu, bili su „odgovor na pokušaje napada Irana širom Bliskog istoka", saopštila je Centralna komanda američke vojske ( Centcom ).

Iran je saopštio da je napao američke baze i helikoptere u „zemljama u regionu" koristeći projektile i dronove, kao vid osvete.

Teheran je ispalio dva projektila na Kuvajt i tri na Bahrein, i svi su se ili raspali ili su presretnuti, tvrdi Centcom .

Kuvajtska vojska kasnije je saopštila da je iranski dron pogodio međunarodni aerodrom, napravivši „značajnu" štetu na zgradi, a određen broj ljudi je povređen.

Vazdušni saobraćaj obustavljen je 3. juna.

Abdulaziz Al-Otaibi, portparol Ministarstva odbrane, opisao je napad kao „kriminalnu iransku agresiju".

On je naveo da su povređeni ljudi medicinski zbrinuti.

Poslednji napadi dolaze usred zastoja u pregovorima o prekidu vatre između Amerike i Irana.

Cilj napada na Kešm ostrvu bila je iranska vojna stanicu za kontrolu sa zemlje, naveo je Centcom .

Američka vojska oborila je tri borbena drona koje je Iran lansirao ka „civilnim pomorcima koji su imali pravo da plove regionalnim vodama“.

„Narušavanje bezbednosti Ormuskog moreuza imaće veliku cenu po agresivnu američku vojsku", saopštila je Iranska islamska revolucionarna garda (IRGC).

Ranije je Centcom saopštio da je pogodio i onesposobio tanker bez tereta koji je plovio ka Iranu, pošto Vašington od 13. aprila drži Ormuski moreuz pod pomorskom blokadom.

Američki avion je ispalio raketu Hellfire u mašinsku prostoriju broda pod zastavom Bocvane, pošto je njegova posada „ignorisala ponovljena upozorenja“, stoji u saopštenju.

Centcom je takođe objavio snimak koji navodno prikazuje trenutak kada je tanker pogođen u utorak.

Ranije ove nedelje predsednik Donald Tramp poručio je kritičarima da „se opuste i sačekaju“, tvrdeći da Iran „zaista želi da postigne sporazum, i da će to biti dobar sporazum za SAD“.

Američki mediji su ranije izvestili da je Tramp zatražio izmene uslova mogućeg mirovnog sporazuma.

Kako prenosi CBS njuz, američki partner BBC-ja, promene se odnose na Ormuski moreuz i uklanjanje visoko obogaćenog uranijuma iz Irana, kao i na okvir za ponovno pokretanje pregovora o nuklearnom programu Teherana.

Esmail Bagei, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova negirao je u ponedeljak da je to bilo na dnevnom redu, dodajući da Vašington „stalno menja stavove i iznosi nove ili kontradiktorne zahteve“."

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U nedavnom saopštenju, Centcom je istakao da su američke snage „sprovele mere blokade protiv broda M/T Lexie pod zastavom Bocvane dok je plovio međunarodnim vodama ka ostrvu Harg“.

Posada broda „nije postupila u skladu sa uputstvima američkih snaga više puta tokom perioda od 24 sata“, dodali su.

Ukupno je šest komercijalnih plovila onesposobljeno, a još 122 preusmerena od kada je blokada stupila na snagu, saopštio je Centcom.

BBC je kontaktirao vladu Bocvane za komentar.

Marko Rubio, američki državni sekretar Marko Rubio, početkom juna je prvi put javno govorio pred Kongresom od početka rata, rekavši da američki pregovarači nisu ponudili Iranu ublažavanje sankcija u zamenu za ponovno otvaranje moreuza.

„Trenutno, sve o čemu se s njima razgovaralo jeste da je svako ublažavanje sankcija uslovljeno.

„To što znači da mora da bude povezano sa razlog zbog kojeg su sankcije uvedene, a to je njihov nuklearni program“, rekao je.

„Rat je završen“, izjavio je u još jednoj napetoj razmeni mišljenja sa senatorom, dok su članovi odbora ispitivali američku strategiju za okončanje sukoba.

(BBC News, 06.03.2026)