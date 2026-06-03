Ukrajinci uzvratili: Sedam poginulih u napadu na autobus u proruskoj oblasti, udar i na Sankt Peterburg

BBC News pre 24 minuta

Reuters Dim iznad naftnog terminala u Sankt Peterburgu, drugom najvećem ruskom gradu

Sedam ljudi je poginulo, a 11 je ranjeno u napadu ukrajinskog drona na putnički autobus koji je išao kroz deo Ukrajine pod kontrolom Rusije, rekao je lokalni zvaničnik.

Denis Pušiljin, lider istočne ukrajinske otcepljene Donjecke oblasti, koga je postavila Rusija, rekao je da je autobus pogođen u ranim jutarnjim satima u sredu na putu između Moskve i Simferopolja, na poluostrvu Krimu koji je Rusija anektirala m2014. godine.

Ukrajinci su izveli veliki napad na više proruskih oblasti u Ukrajini, ali i na teritoriju Rusije.

Rusija je oborila više od 350 dronova tokom noći, prema rečima ruskih zvaničnika.

Samo iznad Lenjingradske oblasti, u kojoj su ključna infrastruktura za izvoz energije i velike rafinerije nafte, oboreno je 60 ukrajinskih dronova, objavio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin izvestio o 13 oborenih dronova koji su letjeli prema Moskvi.

U Sank Peterburgu, drugom najvećem gradu Rusije i rodnom mestu ruskog predsednika Vladimira Putina, od danas do subote se održava veliki privredni forum.

Najavljeno je i učešće Putina na forumu, a na aerodromu Pulnikovo privremeno su ograničeni letovi.

Ukrajinski napad usledio je dan pošto je u velikom ruskom napadu na gradove širom Ukrajine poginulo najmanje 23 ljudi, među kojima i nekoliko žena i dece.

Getty Images Borbeni dron ukrajinske proizvodnje „Vampir“

Napad na autobus u Donjeckoj oblasti

„Ukrajinska bespilotna letelica je napala autobus u Jenakijevu, na liniji Moskva-Simferopolj. Prema preliminarnim izveštajima, sedam civila je poginulo“, objavio je Pušiljin na kanalu Telegramu.

Ranjeno je 11 ljudi kojima se pruža lekarska pomoć, dodao je.

Ukrajinski dronovi su oboreni i iznad ruskih pograničnih regiona Belgoroda i Kurska, kao i blizu Moskve i iznad Azovskog mora, rekli su ruski zvaničnici.

Napad na Sankt Peterburg, Putinov rodni grad

Ruski mediji, od kojih su neke ruske vlasti označile kao 'strane agente', objavili su na Telegramu snimak na kojem se vidi dim koji se diže iz naftnog terminala u Sankt Peterburgu.

To je jedan od najvećih terminala za pretovar naftnih proizvoda u regionu.

Prema tvrdnjama očevidaca, na mestu naftnog terminala odjeknule su snažne eksplozije i potom je izbio velik požar, piše Kjev independent.

Stanovnici Sankt Peterburga na društvenim mrežama objavili su fotografije i snimke na kojima se viti gusti crni dim kako se diže iznad naftnog terminala u Sankt Peterburgu.

Prema analizi nezavisnog ruskog kanala Astra na Telegramu, bespilotne letelice pogodile su upravo taj terminal i izazvale požar.

Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov izvestio je i o napadima na infrastrukturne objekti u Kronštatskom, Kirovskom i Krasnoselskom okrugu, a nekoliko njih je oštećeno.

On je prijavio nekoliko ranjenih, ali nije bilo smrtnih slučajeva.

Prema rečima Drozdenka, četiri privatne kuće jednom okrugu Lenjingradske oblasti pretrpele su manju štetu usled pada ostataka drona, ali nije bilo žrtava.

Pogledajte fotografije iz Sankt Peterburga

Reuters

Reuters U Sankt Peterburgu počinje trodnevni Međunarodni ekonomski forum na kojem se očekuje i Vladimir Putin

Reuters Panorama Sankt Peterburga i dim iznad rafinerije

Reuters

Reuters

Reuters

SOCIAL MEDIA/via REUTERS Dim se vidi na nebu iznad centra Sankt Peterburga

Dan ranije, u jednom od najvećih vazdušnih ruskih napada raketama i dronovima na Ukrajinu od početka rata, najmanje 23 ljudi je poginulo u Dnjepru i Kijevu.

Rusija je lansirala stotine dronova, od kojih je većina oborena, prema tvrdnjama ukrajinskih zvaničnika.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su udari bili odgovor na prethodne ukrajinske napade, navodeći u saopštenju da su „svi ciljevi ostvareni".

Moskva je 2. juna saopštila da sprovodi „sistematske udare“ kao odgovor na prethodni smrtonosni ukrajinski napad na studentski dom u delu istočne Ukrajine pod ruskom kontrolom krajem maja.

Ukrajinska vojna komanda je priznala napad, ali je tvrdila da je pogođena ruska vojna jedinica.

Iz Kremlja su poručili da će nastaviti masovne udare na Ukrajinu.

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(BBC News, 06.03.2026)