BIA savetovala Vučića da ne putuje u Crnu Goru, iz bezbednosnih razloga

Beta pre 21 minuta

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) saopštila je večeras da je iz bezbednosnih razloga svetovala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da na putuje u Crnu Goru zbog navodnih saznanja da se tamo nalazi vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

"Iz razloga od najviše važnosti za poslove poverene Bezbednosno-informativnoj agenciji, saopštavamo da je neophodno da se oglasimo, da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, od strane Bezbednosno-informativne agencije zvanično savetovano Predsedniku Srbije da ne putuje u Crnu Goru", navela je BIA.

Prema njihovim rečima, suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije dostavljena.

Pre tog saopštenja BIA isti predlog Vučiću uputio je preko TV i glavni urednik prorežimskog tabloida Informer, Dragan Vučićević.

Vučić bi trebalo da u Tivtu učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice, koji okuplja lidere evropskih država i institucija, a to je jedan od najznačajnijih političkih skupova na evropskom kontinentu.

Ranije danas, više od 80 srpskih državljana (tetoviranih, mišićavih muškaraca) sprečeno je da sa tivatskog aerodroma uđe u Crnu Goru zbog, kako je navedeno, ugrožavanja nacionalne bezbednosti uoči evropskog samita.

Prema spisku osoba koje su vraćene u Srbiju očigledno je da se radi o lojalistima Srpske napredne stranke (SNS) koji su za sebe tvrdili da su dodatno obezbeđenje za predsednika Vučića.

Među njima ima više osoba osuđenih zbog raznih krivičnih dela, saopštile su crnogorske vlasti nakon što su ih proterale.

(Beta, 03.06.2026)

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