Crna Gora zabranila ulazak za 87 državljana Srbije jer su rizik po bezbednost

Beta pre 1 sat

Crnogorska policija je danas zabranila ulazak 87 državljana Srbije koji su jutros čarter-letom iz Beograda doputovali u Tivat zbog procene da bi njihovo "prisustvo na teritoriji Crne Gore predstavljalo rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbednost", piše u zajedničkom saopštenju Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB).

Oni su danas istim avionom vraćeni u Srbiju, a vlasti u Crnoj Gori će im zabraniti ulazak u narednom periodu, navodi se u saopštenju.

Pojačanom policijskom kontrolom na aerodromu u Tivtu, gradu gde će u petak, 5. juna, biti Samit EU-Zapadni Balkan, "izdvojen" je jutrošnji čarter-let iz Beograda.

Utvrđeno da su njime doputovale osobe koje su prisustvovale "brojnim javnim okupljanjima visokog bezbednosnog rizika, kao i da su pojedine od njih evidentirana zbog izvršenja krivičnih dela i prekršaja sa elementima nasilja".

Kod tih državljana Srbije nađen je transparent "Srbija pobeđuje", uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorska radio-stanica.

Bila su i dva autobusa registarskih oznaka iz Srbije, za koje policija sumnja da su bila namenjena za prevoz osoba koje su doputovale jutros iz Beograda.

"Službenici Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbednost su prikupili operativne i obaveštajne podatke koji nedvosmisleno ukazuju na to da se radi o licima čije bi prisustvo na teritoriji Crne Gore predstavljalo rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbednost u smislu odredbi Zakona o strancima", navodi se u saopštenju.

Policija istražuje sve okolnosti u vezi sa ovim događajem i poručuje da će se čitav bezbednosno-obaveštajni sektor, uključujući i Vojsku "beskompromisno suprotstaviti svakom obliku malignog djelovanja", da bi se sprečilo "podrivanje stabilnosti države i usporavanje evropskih integracionih procesa".

Samit EU – Zapadni Balkan 5. juna u Tivtu okupiće najviše zvaničnike država članica EU, vrha EU i regiona. Među učesnicima su predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Francuske Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, premijer Španije Pedro Sančez, premijerka Italije Đorđa Melon i mnogi drugi evropski i regionalni lideri.

U Tivtu je raspoređeno više od 1.500 policajaca koji će brinuti o bezbednosti učesnika Samita. U tom gradiću na crnogorskoj obali promenjen je režim saobraćaja i rada ugostiteljstva.

Iz policije poručuju da će "angažovanjem svih raspoloživih policijskih snaga, kapaciteta, ljudskih resursa, tehnike i strateških sistema, zajedno sa obaveštajno-bezbednosnim sektorom - Agencijom za nacionalnu bezbednost, Obaveštajno-bezbednosnim direktoratom Ministarstva odbrane i Vojskom Crne Gore preduzeti sve zakonom propisane mere i radnje koje garantuju sigurno i bezbedno održavanje ovog važnog međunarodnog događaja".

(Beta, 03.06.2026)