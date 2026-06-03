Iran preti da će rat biti nastavljen ako se ne prekinu napadi na Bejrut

Beta pre 2 sata

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je večeras da nije postignut opipljiv napredak u pregovorima za okončanje rata u Iranu i Libanu.

Aragči je na društvenim mrežama naveo da su iranske oružane snage potpuno spremne za nastavak rata i napad na mete u Izraelu, ako se izraelski napadi na Bejrut nastave.

Dodao je da povratak za pregovarački sto ostaje uslovljen garancijama za prava iranskog naroda, okončanjem rata u Libanu i prekidom tenzija u regionu.

Aragči je rekao da kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) nisu prekinuti i da su razmenjene poruke u vezi sa potrebom za okončanjem napada na Bejrut, ističući da u razgovorima nije postignut značajan napredak.

Iranski ministar je dodao da su SAD mogle da procene moć i kapacitete Irana tokom proteklih 40 dana sukoba.

(Beta, 03.06.2026)