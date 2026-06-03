Iran preti da će rat biti nastavljen ako se ne prekinu napadi na Bejrut

Beta pre 2 sata

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je večeras da nije postignut opipljiv napredak u pregovorima za okončanje rata u Iranu i Libanu.

Aragči je na društvenim mrežama naveo da su iranske oružane snage potpuno spremne za nastavak rata i napad na mete u Izraelu, ako se izraelski napadi na Bejrut nastave. 

Dodao je da povratak za pregovarački sto ostaje uslovljen garancijama za prava iranskog naroda, okončanjem rata u Libanu i prekidom tenzija u regionu.

Aragči je rekao da kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) nisu prekinuti i da su razmenjene poruke u vezi sa potrebom za okončanjem napada na Bejrut, ističući da u razgovorima nije postignut značajan napredak.

Iranski ministar je dodao da su SAD mogle da procene moć i kapacitete Irana tokom proteklih 40 dana sukoba.

(Beta, 03.06.2026)

Povezane vesti »

Arakči: Ako Izrael napadne Bejrut, to će dovesti do potpunog obnavljanja rata

Arakči: Ako Izrael napadne Bejrut, to će dovesti do potpunog obnavljanja rata

Euronews pre 2 sata
Tramp: Prekid vatre SAD i Irana ostao na snazi, pregovori vrlo dobro napreduju

Tramp: Prekid vatre SAD i Irana ostao na snazi, pregovori vrlo dobro napreduju

Politika pre 1 sat
Žestoka pretnja Irana: Ako se ovo desi, doći će do potpunog obnavljanja rata!

Žestoka pretnja Irana: Ako se ovo desi, doći će do potpunog obnavljanja rata!

Telegraf pre 1 sat
Iran zapretio: Rat će biti nastavljen ako se ne prekinu napadi na Bejrut

Iran zapretio: Rat će biti nastavljen ako se ne prekinu napadi na Bejrut

Nova pre 2 sata
Iran preti da će rat biti nastavljen ako se ne prekinu napadi na Bejrut

Iran preti da će rat biti nastavljen ako se ne prekinu napadi na Bejrut

Serbian News Media pre 2 sata
Iran preti da će rat biti nastavljen ako se ne prekinu napadi na Bejrut

Iran preti da će rat biti nastavljen ako se ne prekinu napadi na Bejrut

Pravo u centar pre 2 sata
Arakči: Ako Izrael napadne Bejrut, to će dovesti do potpunog obnavljanja rata

Arakči: Ako Izrael napadne Bejrut, to će dovesti do potpunog obnavljanja rata

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBejrut

Svet, najnovije vesti »

Magarci kao podrška pacijentima u psihijatrijskoj ustanovi: "Životinje pomažu ljudima u poboljšanju emocionalne regulacije…

Magarci kao podrška pacijentima u psihijatrijskoj ustanovi: "Životinje pomažu ljudima u poboljšanju emocionalne regulacije, komunikacije"

Kurir pre 23 minuta
Proizvođač stakala za Makronove naočare pred bankrotom

Proizvođač stakala za Makronove naočare pred bankrotom

Politika pre 13 minuta
Mladić iz Norveške optužen da je spremao atenat po nalogu Irana

Mladić iz Norveške optužen da je spremao atenat po nalogu Irana

Politika pre 13 minuta
Tramp se oglasio o pregovorima sa Iranom: Vikend je ključan, "Uzeću njihove zalihe"

Tramp se oglasio o pregovorima sa Iranom: Vikend je ključan, "Uzeću njihove zalihe"

Blic pre 1 sat
Tri evropske sile dovode Putina za pregovarački sto?! Spremaju "pakleni" plan, poslednju reč ima Zelenski

Tri evropske sile dovode Putina za pregovarački sto?! Spremaju "pakleni" plan, poslednju reč ima Zelenski

Blic pre 28 minuta