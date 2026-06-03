Kina i Velika Britanija obećale produbljivanje saradnje na strateškom dijalogu u Pekingu

Beta pre 1 sat

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji i britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper održali su u Pekingu 11. strateški dijalog Kine i Velike Britanije, potvrdivši opredeljenost za produbljivanje saradnje i unapređenje dugoročnog i stabilnog sveobuhvatnog strateškog partnerstva.Vang je istakao da je konsenzus koji su lideri dve zemlje postigli tokom ovogodišnje posete britanskog premijera Kira Starmera Kini otvorio novo poglavlje u bilateralnim odnosima, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

“Razmene i saradnja u različitim oblastima nastavljaju da se razvijaju i postepeno se vraćaju na stabilan kolosek. Potrebno je dodatno ojačati kontakte na visokom nivou i ostvariti još konkretnije rezultate saradnje”, rekao je Vang.

On je naglasio da kinesko iskustvo stečeno tokom više od četiri decenije reformi i otvaranja pokazuje da otvorenost podstiče razvoj, dok izolacija vodi stagnaciji.

“Kineski 15. petogodišnji plan pruža nove razvojne mogućnosti za svet i u velikoj meri je usklađen sa savremenom industrijskom strategijom Velike Britanije”, naveo je Vang.

Kineski ministar je takođe izrazio nadu da će Velika Britanija kineskim kompanijama obezbediti pravično i nediskriminatorno poslovno okruženje, kao i da će pitanja nacionalne bezbednosti definisati u razumnim okvirima.

Tokom razgovora, Vang je izneo i stavove Pekinga o pitanjima koja se odnose na Tajvan i Hong Kong.

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper ocenila je da izgradnja dugoročnog i stabilnog sveobuhvatnog strateškog partnerstva odgovara interesima obe zemlje.

“Velika Britanija je spremna da unapredi kontakte na visokom nivou i proširi saradnju sa Kinom u oblastima trgovine, finansija, energetike, veštačke inteligencije i klimatskih promena”, rekla je Kuper.

Ona je naglasila da politika Velike Britanije prema Tajvanu ostaje nepromenjena od uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kinom.

“Politika Velike Britanije po pitanju Tajvana neće se menjati. Spremni smo da kroz otvoren dijalog upravljamo razlikama i podstičemo stabilan razvoj bilateralnih odnosa”, poručila je Kuper.

(Beta, 03.06.2026)