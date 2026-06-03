Ministarstvo prosvete: Deo škola pregledan i utvrđeno da su dojave o bombama bile lažne

Beta pre 1 sat

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je više škola na teritoriji Srbije jutros dobilo dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama, kao i da je u delu škola koje su pregledane, policija utvrdila da su te dojave bile lažne.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da su učenici iz škola koje su pregledane sukcesivno vraćani na nastavu.

"Ministarstvo prosvete podseća škole na instrukcije kako se postupa u slučaju dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. U cilju zaštite učenika i zaposlenih potrebno je da škole odmah obaveste policijsku upravu i postupaju isključivo u saradnji i koordinaciji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo prosvete je apelovalo da se poštuju sve usvojene bezbednosne procedure i da se izbegava širenje panike.

Kako je potvrđeno agenciji Beta u više lokalnih policijskih uprava, dojave su primile škole u Beogradu, Zrenjaninu, Leskovcu, Aleksincu, Niškoj Banji, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i drugim mestima.

Evakuisana zgrada Gradske uprave Leskovca zbog dojave o bombi

Zaposleni u Gradskoj upravi Leskovca danas su evakuisani iz zgrade "Osmospratnice" nakon dojave o postavljenoj bombi, potvrđeno je agenciji Beta u Policijskoj upravi u tom gradu.

Prema navodima policije, anonimnim pozivom upućena je pretnja da se u zgradi nalazi eksplozivna naprava, uz upozorenje da svi prisutni odmah napuste objekat.

Zgrada je evakuisana, a leskovačka policija je izašla na teren i preduzima mere radi provere dojave.

"Zgrada je prazna. Ne verujemo da je dojava tačna, ali za svaki slučaj smo izašli", rekao je jedan od zaposlenih.

Policija je saopštila da je pregled objekta u toku, navodeći da je reč o velikom i razuđenom prostoru.

Jutros su takođe u više osnovnih škola u Leskovcu mejlom stigle dojave o postavljenim bombama, potvrđeno je agenciji Beta u policiji u tom gradu.

Učenici su evakuisani iz osam škola kojima su upućene dojave.

Lažne dojave o bombama u 24 škole u Subotici

Lažne dojave o bombama stigle su jutros u 24 obrazovne ustanove na području Subotice, rečeno je agenciji Beta u Policijskoj upravi tog grada. Među tim ustanovama su 23 osnovne i jedna srednja škola. Prema navodima medija, preteće poruke upućene su elektronskom poštom, uz tvrdnje da su u školama postavljene eksplozivne naprave. Po prijemu dojava, policijske ekipe izašle su na teren i utvrdile da su dojave bile lažne. Kako je potvrđeno agenciji Beta u više lokalnih policijskih uprava, dojave su primile škole u Beogradu, Zrenjaninu, Leskovcu, Aleksincu, Niškoj Banji, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i drugim mestima. Ministarstvo prosvete saopštilo je da su policajci utvrdili da su dojave u delu škola lažne i da se đaci sukcesivno vraćani na nastavu.

Dojave o bombama u školama Novog Pazara, Sjenice i Tutina

Osamnaest škola na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Sjenice primilo je jutros dojave o bombama, a policija je na terenu i vrši provere, nezvanično je potvrđeno Sto plus radiju u novopazarskoj policiji.

Svim obrazovnim ustanovama su, kako nezvanično saznajemo, mejlom stigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.

Pretnje su stigle u 10 škola u Novom Pazaru, šest u Tutinu i dve u Sjenici.

Pored ta tri grada, kako je potvrđeno agenciji Beta u više lokalnih policijskih uprava, dojave su primile i škole u Beogradu, Zrenjaninu, Zaječaru, Šapcu, Leskovcu, Aleksincu, Niškoj Banji, Užicu i drugim mestima.

Policijske ekipe trenutno vrše pregled školskih prostorija.

Dojave o bombama u četiri škole na području Nišavskog okruga

U četiri škole na području Nišavskog okruga u prepodnevnim časovima su stigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, rečeno je agenciji Beta u niškoj policiji.

Pretnje su prijavile tri škole na području Aleksinca i jedna u Niškoj Banji.

"Učenici i zaposleni su na bezbednom, a policija je na terenu i preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti", rekli su iz policije.

Dojave o bombama u više beogradskih škola, provere u toku

Više škola na teritoriji Beograda primilo je jutros dojave o bombama, a policija je na terenu i vrši provere, nezvanično je potvrđeno agenciji Beta iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Mediji prenose da su u pitanju osnovne škole "Stefan Nemanja" na Senjaku, "Siniša Nikolajević" na Vračaru, "Drinka Pavlović" u Starom gradu i "Kralj Aleksandar I" na Novom Beogradu.

Jutros su i u 24 osnovne škole na području Jablaničkog okruga mejlom stigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, rečeno je agenciji Beta u leskovačkoj policiji.

Učenici nekoliko zrenjaninskih škola takođe su evakuisani iz istog razloga.

Dojave o bombama stigle u nekoliko zrenjaninskih škola

Dojave o bombama stigle su u više škola sa teritorije Policijske uprave Zrenjanin, potvrđeno je za agenciju Beta iz zrenjaninske policije.

Učenici tih škola su bezbedni i evakuisani.

U toku su kontradiverzioni pregledi škola.

(Beta, 03.06.2026)