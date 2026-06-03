NPS i NLS neće prisustvovati današnjoj sednici Skupštine Srbije, traže raspravu o poverenju Vladi
Danas u 12 časova najavljena je posebna plenarna sednica Skupštine Srbije na kojoj će govor poslanicima održati predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš.
Predsednik NPS Miroslav Aleksić rekao je da opozicioni posalnici poštuju strane predstavnike, ali da ne mogu da učestvuju u "predstavi koju vlast kreira".
Po njegovim rečima, prioritet je da se na dnevni red stavi rasprava o poverenju Vladi Srbije i da se priča o ministrima koji su poslednjih meseci davali neprikladne izjave.
Predsednik NLS Miloš Parandilović ocenio je da su predstavnici vlasti kukavice koje beže od te rasprave i od izbora.
"Vlast se bavi trivijalnostima koje nikoga ne interesuju. Beže od svih ozbiljnih pitanja u zemlji, a sve misleće i zdravo ustalo protiv njih", kazao je Parandilović.
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(Beta, 03.06.2026)