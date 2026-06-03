NPS i NLS neće prisustvovati današnjoj sednici Skupštine Srbije, traže raspravu o poverenju Vladi

Beta pre 1 sat

 Poslanici Narodnog pokreta Srbije (NPS) i Novog lica Srbije (NLS) neće učestvovati na današnjoj posebnoj plenarnoj sednici parlamenta pošto smatraju da je prioritet da se raspravlja o poverenju Vladi Srbije na čijem je čelu Đuro Macut.

Danas u 12 časova najavljena je posebna plenarna sednica Skupštine Srbije na kojoj će govor poslanicima održati predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš.

Predsednik NPS Miroslav Aleksić rekao je da opozicioni posalnici poštuju strane predstavnike, ali da ne mogu da učestvuju u "predstavi koju vlast kreira".

"Mi danas na posebnoj sednici treba da se predstavimo kao država koja funkcioniše normalno, ali to nije moguće. Država je uzurpirana. Vlast je privatizovala državu, ne možemo da se pravimo da ne postoji ozbiljna društvena kriza", kazao je Aleksić.

Po njegovim rečima, prioritet je da se na dnevni red stavi rasprava o poverenju Vladi Srbije i da se priča o ministrima koji su poslednjih meseci davali neprikladne izjave.

Predsednik NLS Miloš Parandilović ocenio je da su predstavnici vlasti kukavice koje beže od te rasprave i od izbora.

"Vlast se bavi trivijalnostima koje nikoga ne interesuju. Beže od svih ozbiljnih pitanja u zemlji, a sve misleće i zdravo ustalo protiv njih", kazao je Parandilović.

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(Beta, 03.06.2026)

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