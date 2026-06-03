NPS i NLS neće prisustvovati današnjoj sednici Skupštine Srbije, traže raspravu o poverenju Vladi

Poslanici Narodnog pokreta Srbije (NPS) i Novog lica Srbije (NLS) neće učestvovati na današnjoj posebnoj plenarnoj sednici parlamenta pošto smatraju da je prioritet da se raspravlja o poverenju Vladi Srbije na čijem je čelu Đuro Macut.

Danas u 12 časova najavljena je posebna plenarna sednica Skupštine Srbije na kojoj će govor poslanicima održati predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš.

Predsednik NPS Miroslav Aleksić rekao je da opozicioni posalnici poštuju strane predstavnike, ali da ne mogu da učestvuju u "predstavi koju vlast kreira".