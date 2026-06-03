Policija ušla u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu u završnoj večeri 71. Sterijinog pozorja

Beta pre 3 sata

Pripadnici policije ušli su sinoć u hol Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde se čekala odluka Žirija o dodeli nagrada sa 71. Sterijinog pozorja, javio je portal Autonomija.

Prema pisanju ovog portala, prisutni su bili uznemireni zbog prisustva policije.

Na snimku iz hola pozorišta, vide se pripadnici policije koji nisu želeli da odgovore na pitanja građana šta se dešava i zašto su došli.

U Srpskom narodnom pozorištu je od 26. maja do 2. juna održano 71. Sterijin pozorje, a žiri je sinoć zasedao kako bi doneo odluku o dobitnicima Sterijinih nagrada, nakon što je u takmičarskom programu odgledao osam predstava.

(Beta, 03.06.2026)

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