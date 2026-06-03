Sindikati Zastava TERVO traže hitan sastanak sa Vučićem

Predstavnici reprezentativnih sindikata fabrike odbrambene industrije "Zastava TERVO" zatražili su danas hitan sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem zbog,kako su naveli, "dramatične" situacije u fabrici.

"Svi rokovi za predavanje vozila i proizvoda koje pravimo su odavno probijeni i ne vidi se način kako da prevaziđemo taj problem u ovom trenutku, a od tih proizvoda mi primamo plate. Iz tog razloga tražimo sa vama (Vučićem) hitan i neodložan sastanak jer smatramo da je to jedini način da izađemo iz ove situacije", navedeno je u pismu predsedniku Srbije.

Sindikati ističu da su zbog "alarmantne" situacije potrebne hitne mere za rešavanje krize.

"Prinuđeni smo da vam se ponovo obratimo jer odgovor na prošlo pismo nismo dobili. Situacija se u međuvremenu drastično pogoršala i više nisu problem samo ugovori na neodređeno vreme, već je situacija mnogo teža i dramatičnija", navedeno je u pismu sindikata ASNS i Samosalnog sindikata metalaca (SSMS) "Zastava TERVO".

Sindikati su 22. maja pismom obratili Vučiću za pomoć u vezi sa rešavanjem problema zabrane zapošljavanja na neodređeno vreme za 70 radnika koji su stekli zakonsko pravo budući da su spojili dve godine rada u kontinuitetu u toj fabrici.

U fabrici "Zastava TERVO" radi oko 260 radnika.