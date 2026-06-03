Spoljnopolitički odbor EP usvojio Piculin izveštaj o Srbiji

Beta pre 36 minuta

Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta (AFET) usvojio je danas izveštaj o Srbiji, u kojem je izvestilac Tonino Picula ukazao da su reforme vezane za proces pristupanja EU značajno usporene ili unazađene, posebno u oblasti vladavine prava i demokratije.

Za usvajanje izveštaja glasao je 51 član AFET, protiv je bilo 14, a uzdržanih 10.

Uoči današnjeg glasanja, Picula je rekao da izveštaj odražava zajedničku poziciju Evropskog parlamenta o "veoma, veoma osetljivoj situaciji" u Srbiji.

Izveštaj će se u formi rezolucije naći pred poslanicima Evropskog parlamenta na poslednjoj plenarnoj sednici pre letnje pauze, koja će biti održana od 6. do 9. jula u Strazburu.

Dokument obuhvata događaje iz 2025. godine, kao i novije događaje, uključujući boravak misije AFET u Srbiji od 22. do 24. januara 2026. godine.

Predstavljajući izveštaj na sednici AFET 17. marta, Picula je rekao da se u Srbiji od prethodnog izveštaja stanje dodatno pogoršalo i da je "situacija izrazito polarizovana i puna tenzija" i da "a ukupni tempo pristupanja već godinama stagnira".

Picula je ukazao da reforme vezane za proces pristupanja EU značajno usporene ili unazađene, posebno u oblasti vladavine prava i demokratije, i ukazao da politika gledanja kroz prste i forsiranje stabilnosti kao alibija, od nekih evropskih aktera, nisu doneli rezultate, već da su zemlju samo udaljili od članstva.

Ocenio je da je "slika medijske situacije zastrašujuća" i da izbori ne mogu biti pošteni bez primene preporuka Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

To je, prema njegovim rečima, "posledica ograničenog napretka u dijalogu sa Kosovom, kontinuiranog nedostatka usklađenosti sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, opšteg nedostatka istinske političke volje za napredovanjem, česte retorike protiv zvaničnika EU, pogoršanja uslova za slobodan rad medija i civilno društva, kao i ignorisanja preporuka za reformu izbornog procesa".

Uz Izveštaj o Srbiji, AFET danas glasa i o izveštajima o Kosovu, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Ukrajini i Moldaviji.

(Beta, 03.06.2026)