Vremenska prognoza za sredu 3. jun 2026: Danas oblačno, toplo i veoma nestabilno

Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, južni i jugozapadni.

Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 29.

U Beogradu promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno vreme.

Pre podne suvo sa sunčanim intervalima, posle podne, uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U pojedinim delovima grada veća količina padavina, grad i jak vetar.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, kasnije tokom večeri i noći u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 29 stepeni.