Zadržan čarter let iz Beograda na tivatskom aerodromu, policija proverava putnike

Beta pre 9 minuta

Crnogorska policija saopštila je da proverava 90 osoba koje su jutros doputovale čarter letom iz Beograda u Tivat, a podgorički mediji navode da su neki među njima registrovani kao bezbednosno interesantna lica, te da će prvim letom biti vraćeni iz Tivta u Beograd.

Pojedini mediji navode, pozivajući se na podatke Uprave policije, da su osobe na zadržanom letu, koje mahom imaju kriminalne dosijee, imale zadatak da neformalno obezbeđuju boravak predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu.

"Crnogorska policija sprovodi opsežne kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja Samita EU – Zapadni Balkan. U tom kontekstu, na graničnom prelazu Aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole, kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd – Tivat, kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru", saopštila je policija.

Kako se navodi u saopštenju, u toku su kontrole ovih lica i provera osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sveobuhvatne mere i radnje, kao i restriktivne mere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi.

"Avion je zadržan na pisti Aerodroma Tivat radi sprovođenja detaljnih provera lica koja su doputovala, odnosno razloga njihove posete, imajući u vidu pojačane bezbednosne mere uoči održavanja Samita EU – Zapadni Balkan. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o daljim preduzetim aktivnostima", saopšteno je iz Uprave policije.

"Vijesti" navode da im je Uprava policije zabranila ulaz u Crnu Goru zbog čega su zadržani na Aerodromu Tivat.

Jake policijske snage drže pod kontrolom Aerodrom Tivat, kontrolisale su let iz Beograda, zbog, kako je "Vijestima" rekao izvor iz policije, sumnje na hibridno delovanje.

Po podacima kojima raspolaže Uprava policije, osobe na letu, koje mahom imaju kriminalne dosijee, su imale zadatak da neformalno obezbeđuju boravak predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu.

"Zabranjen im je ulaz. Prvim letom će biti vraćeni u Beograd", kazao je sagovornik "Vijesti" iz vrha UP.

Prema saznanjima Antene M, 79 putnika, državljana Srbije, koji su danas pre podne avionom Er Srbije sleteli na tivatski aerodrom trenutno se nalaze van letelice i u toku je njihova bezbednosna provera.

I taj medij navodi da su posredi bezbednosno interesantne osobe, a sumnja se da je povod njihovog dolaska predstojeći Samit Crna Gora - Zapadni Balkan.

(Beta, 03.06.2026)