Zdravko Ponoš: „Diplomci iz Ćacilenda“ Vučićeva prethodnica u Tivtu

Beta pre 26 minuta

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je danas, komentarišući zabranu ulaska u Crnu Goru grupi od 90 osobe koje su iz Srbije čarter letom sletele na aerodrom u Tivtu, da su u pitanju "diplomci iz Ćacilenda" koji bi u tom gradu, gde će predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovati na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan, skandirali "Aco Srbine".

Ponoš je u na društvenoj mreži Iks (X) naveo da je Vučić "uznapredovao od 2015. kad je slao nenajavljenu policijsku prethodnicu u Srebrenicu, pa bio hrabar".

"Sad poslao u prethodnicu svoje diplomce iz Ćacilenda da u Tivtu skandiraju "Aco Srbine". Naravno sa instruktorima. Generalna noćna proba bila na Surčinu kad se vraćao iz Kine. Gde da propusti priliku da, dok je u Tivtu, zagadi odnose sa Crnom Gorom", ocenio je on.

Prema njegovim rečima, Vučiću je to potrebno za unutrašnju upotrebu kako bi "tom kavgom prekrio sav ovaj haos koji je napravio u Srbiji, a i voli da se bahati na račun komšija skoro onoliko koliko uživa dok se ulizuje (američkom predsedniku Donaldu) Trampu i Siju (kineskom predsedniku Đipingu)".

"Dokle će ovi što su mu tepali 'dragi Aleksandre' da pristaju da mu igraju statiste u predstavama za publiku na Informeru? Dokle će da se druže sa huliganima i kriminalcima, a da govore da Srbija nešto nije uradila i nije ispunila? Dokle?", upitao je Ponoš, dodajući da je Vučiću Samit sa EU - "samo pozornica".

Crnogorska policija saopštila je da proverava 90 osoba koje su jutros doputovale tim letom, a podgorički mediji navode da su među njima osobe koje mahom imaju kriminalne dosijee i da je bilo planirano da neformalno obezbeđuju boravak Vučića na Samitu EU - Zapadni Balkan u Tivtu, koji počinje u petak.

(Beta, 03.06.2026)

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