SAD predlažu carine za robu nastalu prinudnim radom

1 SAD su predložile nove carine od najmanje 10% na uvoz robe iz 60 zemalja koja je proizvedena prinudnim radom, objavio je Rojters.

Carine ne bi stupile na snagu odmah već posle javne rasprave i revizije pre primene, što bi trebalo da se odvija u julu. One od 10% bi se primenjivale na uvoz iz Kanade, Meksika, Evropske unije, Tajvana i Ujedinjenog Kraljevstva i još nekih zemalja, a carine od 12,5% iz drugih velikih ekonomija, uključujući Kinu, Indiju, Japan, Južnu Koreju, Brazil i Švajcarsku. Kancelarija trgovinskog predstavnika SAD je obrazložila da će se niža stopa primenjivati na robu iz