Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i EU

Regulatorne izmene ne predstavljaju ograničavanje prava saobraćaja

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio je danas, povodom navoda u medijima u vezi sa izmenama regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, da nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država članica Evropske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima. „Regulatorne izmene ne predstavljaju ograničavanje prava saobraćaja, već uređivanje regulatornog okvira koji se