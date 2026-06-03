Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i EU

Biznis.rs pre 2 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i EU

Regulatorne izmene ne predstavljaju ograničavanje prava saobraćaja

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio je danas, povodom navoda u medijima u vezi sa izmenama regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, da nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država članica Evropske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima. „Regulatorne izmene ne predstavljaju ograničavanje prava saobraćaja, već uređivanje regulatornog okvira koji se
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo na saobraćaj

Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo na saobraćaj

Forbes pre 2 sata
Viz er optužuje državu da mu ugrožava poslovanje u Srbiji, Direktorat kaže - regulatorne izmene ne ograničavaju pravo…

Viz er optužuje državu da mu ugrožava poslovanje u Srbiji, Direktorat kaže - regulatorne izmene ne ograničavaju pravo saobraćaja avio-prevoznicima

N1 Info pre 2 sata
Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država…

Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država članica EU

Kurir pre 2 sata
Zabrane se vraćaju kao bumerang: Da li su izmene pravilnika Direktorata usmerene protiv Viz Era?

Zabrane se vraćaju kao bumerang: Da li su izmene pravilnika Direktorata usmerene protiv Viz Era?

Danas pre 2 sata
Viz er: Srbija krši obaveze i gura nas iz Beograda

Viz er: Srbija krši obaveze i gura nas iz Beograda

In medija pre 3 sata
Wizz Air tvrdi da vlast u Srbiji pokušava da ga potisnu iz Beograda - Direktorat uzvraća da nijednom avioprevozniku nije…

Wizz Air tvrdi da vlast u Srbiji pokušava da ga potisnu iz Beograda - Direktorat uzvraća da nijednom avioprevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i EU

Ekapija pre 2 sata
Vizer optužuje srpske vlasti za diskriminaciju, iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva napominju da nikome nije uskraćeno…

Vizer optužuje srpske vlasti za diskriminaciju, iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva napominju da nikome nije uskraćeno pravo da leti

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEUSrbija i EUDirektorat civilnog vazduhoplovstvaMađarskasrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

Mimović uputio pismo o namerama za kupovinu vlasništva u NIS-u Gaspromu i Gaspromnjeftu

Mimović uputio pismo o namerama za kupovinu vlasništva u NIS-u Gaspromu i Gaspromnjeftu

Danas pre 55 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 15 minuta
Šok za ljubitelje piva! Krigla ide i do 16 evra na ovom poznatom evropskom festivalu, ni ostala pića nisu jeftinija: Evo…

Šok za ljubitelje piva! Krigla ide i do 16 evra na ovom poznatom evropskom festivalu, ni ostala pića nisu jeftinija: Evo detaljnog cenovnika i gde nazdraviti!

Kurir pre 0 minuta
Duži prekid snabdevanja gorivom s Bliskog istoka ugušio bi globalnu ekonomiju

Duži prekid snabdevanja gorivom s Bliskog istoka ugušio bi globalnu ekonomiju

Politika pre 15 minuta
Pismo o namerama za kupovinu vlasništva u NIS-u Mimović uputio Gaspromu i Gaspromnjeftu

Pismo o namerama za kupovinu vlasništva u NIS-u Mimović uputio Gaspromu i Gaspromnjeftu

Insajder pre 55 minuta