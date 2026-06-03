(Foto) Srbin (51) se zabarikadirao naoružan u kući sa 3 ćerke?! Novi detalji talačke krize u Nemačkoj: Majka devojčica ispred objekta, i ona srpska državljanka

Državljanin Srbije (51) zabarikadirao se u kući u Dortmundu sa tri ćerke stare 7, 10 i 12 godina Majka dece nalazi se ispred kuće i dobija psihološku i duhovnu podršku, a komunikacija sa njom je otežana Državljanin Srbije (51) zabarikadirao se u kući u Dortmundu sa tri devojčice (7, 10 i 12 godina), prenosi Bild.

U početku se verovalo navedeno da se u kući nalazi samo dvoje dece. Sve tri devojčice su, navodno, njegove ćerke i prema navodima policije dobro su. Majci dece koja se nalaze u kući trenutno pomažu stručnjaci za psihološku i duhovnu podršku na ulici ispred objekta. Komunikacija sa srpskom državljankom izgleda otežano, zbog čega je na putu i prevodilac. Situacija u dortmundskom naselju Hohsten i dalje je veoma napeta. Prema informacijama lista Bild, otmičar i dalje