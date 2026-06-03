(Foto, video) Stigla žestoka osveta za Kijev: Ukrajinci udarili na Sankt Peterburg na Putinov specijalan dan: Ljudi u panici, grad se ne vidi od dima

Napad se dogodio na dan početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji organizuje Putin, što ima političku simboliku Ukrajina je i ranije napadala rusku energetsku infrastrukturu u regionu, a ovaj napad dolazi nakon teških ruskih udara na ukrajinske gradove Naftni terminal u Sankt Peterburgu, smešten u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, našao se pod udarom u ranim jutarnjim satima 3. juna. Očevici su prijavili snažne eksplozije i veliki požar koji je izbio na jednom od