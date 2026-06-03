Kraj drame u Dortmundu! Predao se državljanin Srbije (51) nakon višesatne talačke krize: pucao na policajca, maloletne ćerke držao kao taoce

Blic pre 13 minuta
Kraj drame u Dortmundu! Predao se državljanin Srbije (51) nakon višesatne talačke krize: pucao na policajca, maloletne ćerke…
Devojčice nisu povređene i nakon drame su preuzete od strane policije Incident je počeo sukobom u restoranu, gde je muškarac pravio haos i napao goste biber-sprejom, a zatim pobegao automobilom Prava opsadna situacija odvijala se tokom cele noći! Teško naoružani pripadnici specijalnih jedinica opkolili su zgradu u ulici Vitbrojker u Dortmundu, dok su pregovarači pokušavali da ubede muškarca da se preda i oslobodi decu. Kako prenosi nemački BILD, on je u utorak
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dortmund: Srpski državljanin ranio policajca, predao se u sitne sate

Dortmund: Srpski državljanin ranio policajca, predao se u sitne sate

Vreme pre 22 minuta
Bild: Srpski državljanin pucao na policajca u Dortmundu i uzeo dvoje dece za taoce

Bild: Srpski državljanin pucao na policajca u Dortmundu i uzeo dvoje dece za taoce

RTS pre 18 minuta
(Foto) Srbin (51) se zabarikadirao naoružan u kući sa 3 ćerke?! Novi detalji talačke krize u Nemačkoj: Majka devojčica ispred…

(Foto) Srbin (51) se zabarikadirao naoružan u kući sa 3 ćerke?! Novi detalji talačke krize u Nemačkoj: Majka devojčica ispred objekta, i ona srpska državljanka

Blic pre 6 sati
Šok detalji! Srbin kao taoce drži tri svoje ćerke: Situacija u Nemačkoj i dalje napeta!

Šok detalji! Srbin kao taoce drži tri svoje ćerke: Situacija u Nemačkoj i dalje napeta!

Telegraf pre 6 sati
Talačka kriza u Dortmundu: Državljanin Srbije se nakon pucanja na policajca zabarikadirao u kući s dvoje dece

Talačka kriza u Dortmundu: Državljanin Srbije se nakon pucanja na policajca zabarikadirao u kući s dvoje dece

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Moskva optužuje Kijev da odbija "istinske" pregovore; uzbuna na snazi širom Ukrajine

UKRAJINSKA KRIZA Moskva optužuje Kijev da odbija "istinske" pregovore; uzbuna na snazi širom Ukrajine

RTV pre 38 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp: Razgovori sa Iranom se nastavljaju; Ne prestaju izraelski udari na jug Libana

BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp: Razgovori sa Iranom se nastavljaju; Ne prestaju izraelski udari na jug Libana

RTV pre 38 minuta
Sukob oko nadležnosti među američkim obaveštajnim agencijama

Sukob oko nadležnosti među američkim obaveštajnim agencijama

RTV pre 8 minuta
Tramp: Razgovori sa Iranom se nastavljaju; Ne prestaju izraelski udari na jug Libana

Tramp: Razgovori sa Iranom se nastavljaju; Ne prestaju izraelski udari na jug Libana

RTS pre 58 minuta
Dortmund: Srpski državljanin ranio policajca, predao se u sitne sate

Dortmund: Srpski državljanin ranio policajca, predao se u sitne sate

Vreme pre 22 minuta