Kraj drame u Dortmundu! Predao se državljanin Srbije (51) nakon višesatne talačke krize: pucao na policajca, maloletne ćerke držao kao taoce

Devojčice nisu povređene i nakon drame su preuzete od strane policije Incident je počeo sukobom u restoranu, gde je muškarac pravio haos i napao goste biber-sprejom, a zatim pobegao automobilom Prava opsadna situacija odvijala se tokom cele noći! Teško naoružani pripadnici specijalnih jedinica opkolili su zgradu u ulici Vitbrojker u Dortmundu, dok su pregovarači pokušavali da ubede muškarca da se preda i oslobodi decu. Kako prenosi nemački BILD, on je u utorak