"Opet smo izgubili bližnjeg svog" Glumac slomljen zbog smrti Edvina Avdića

Preminuo je iznenada u 47. godini u svom stanu u Beogradu.

Uzrok smrti bio je srčani udar, prema navodima medija iz Bosne i Hercegovine. Glumac Ljubomir Bandović oglasio se nakon tragične vesti da je iznenada preminuo košarkaški novinar i komentator Edin Avdić. On se na svom Instagramu oglasio tim povodom. Ljubomir je podelio Edinovu crno-belu fotografiju, uz kratak opis: "Edin Avdić. Opet smo svi izgubili bližnjeg svog". Podsetimo, Edin Avdić, poznati novinar i komentator iznenada je preminuo u 47. godini. Kako pišu