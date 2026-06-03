Prvi čovek Gaspromnjefta u centru pregovora: U Sankt Peterburgu otvoreno pitanje vlasništva NIS-a i budućnosti rafinerije

Blic pre 31 minuta
Prvi čovek Gaspromnjefta u centru pregovora: U Sankt Peterburgu otvoreno pitanje vlasništva NIS-a i budućnosti rafinerije
Ministarka Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa predsednikom UO Gaspromnjefta o vlasništvu NIS-a i snabdevanju derivatima Srbija se već godinu i po dana suočava sa izazovima zbog sankcija uvedenih NIS-u Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je u Sankt Peterburgu danas razgovarala sam sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim o rešavanju pitanja vlasništva NIS i obezbeđivanju stabilnog
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