Prvi čovek Gaspromnjefta u centru pregovora: U Sankt Peterburgu otvoreno pitanje vlasništva NIS-a i budućnosti rafinerije

Ministarka Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa predsednikom UO Gaspromnjefta o vlasništvu NIS-a i snabdevanju derivatima Srbija se već godinu i po dana suočava sa izazovima zbog sankcija uvedenih NIS-u Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je u Sankt Peterburgu danas razgovarala sam sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim o rešavanju pitanja vlasništva NIS i obezbeđivanju stabilnog