Rat za digitalni evro: Dok ECB upozorava na "invaziju" dolara, evropske banke već spremaju svoj odgovor, stiže nam "stablecoin"…

Evropska centralna banka insistira da digitalna budućnost novca u Evropi mora biti zasnovana na digitalnom evru, a ne na privatnim stablecoinima ECB upozorava da privatne digitalne valute mogu ugroziti finansijsku stabilnost i suverenitet evropskog finansijskog sistema U svetu finansija trenutno se vodi tihi rat za digitalni suverenitet Evrope.

Dok Evropska centralna banka (ECB) sve glasnije upozorava na rizike koje donose privatni stablecoini (digitalne valute vezane za stabilnu imovinu), najveće evropske banke ne gube vreme i ubrzano razvijaju sopstvene digitalne proizvode. Evropska centralna banka zauzela je čvrst stav: budućnost digitalnog novca u Evropi mora se graditi na digitalnom evru, a ne na privatnim rešenjima. Izabel Šnabel, članica Izvršnog odbora ECB-a, upozorila je da privatne inovacije