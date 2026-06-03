Dojave o bombama stigle u više škola širom Srbije, Ministarstvo prosvete navodi da su lažne

U više škola u Beogradu i Vojvodini jutros su stigle dojave o postavljenim bombama, nezvanično je potvrđeno Danasu u MUP-u.

Dojava o bombi stigla je na mejlove škola, a prema saznanjima Danasa taj mejl je dobilo nekoliko voždovačkih škola. Slične dojave su stigle jutros i u osnovne i srednje škole u Novom Sadu, odnosno u Južnobačkom okrugu. Dojave o bombi putem mejla su pristigle i u Vrbasu i Bačkom Petrovcu. „Više škola na teritoriji Srbije jutros su dobile dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama. Ekipe MUP-a su na terenu i prema prvim informacijama, deo škola je pregledan.